G2 Esports: Der erste eigene Song steht in den Startlöchern

Dass Metal und Videospiele manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt sind, haben wir bereits in diesem Artikel thematisiert. Aber auch abseits von Hobby- und Gelegenheitszockern gibt es Überschneidungen mit stählernen Klängen. Mit G2 Esports steigt nun ein großer Name des elektronischen Leistungssports ins Metalbusiness ein und veröffentlicht mit ‘Our Way’ den ersten eigenen Song – inklusive einer prominenten Besetzung und einem eindrucksvoll inszenierten Musikvideo.

Kompetitiver Schlachtgesang

Unternehmensgründer Carlos „Ocelot“ Rodriguez hat mit Jason Richardson (Chelsea Grin, Born Of Osiris, All Shall Perish), Luke Holland (Falling In Reverse, Starset, The Word Alive) sowie der Sängerin Noora Louhimo (Battle Beast) eine namenhafte Truppe um sich versammelt. Er selbst tritt ebenfalls als Sänger auf ‘Our Way’ in Erscheinung. Ebenfalls vertreten ist die gefeierte Cellistin Tina Guo, welche nicht nur mit Star-Komponist Hans Zimmer am Soundtrack zum Blockbuster ‘Dune’ mitwirkte, sondern zur musikalischen Begleitung von ‘Cyberpunk 2077’ einen Beitrag leistete. Trotz der Tatsache, dass G2 Esports mit ihrer Debütsingle bisher ungewohntes Terrain beschreiten, bleiben sie damit aber ihrem eigentlichen Markenkern treu. Das Musikvideo zu ‘Our Way’ – welches nebenbei bemerkt eine episch inszenierte Geschichte um einige G2-Spieler und Carlos Rodriguez selbst erzählt – stellt nämlich zudem das offizielle G2-Trikot für 2022 vor, welches das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Adidas entwickelte.

Übrigens: Die für ‘Our Way’ zusammengeschusterte Combo ist nicht die Einzige, die dieser Tage den Brückenschlag zwischen Games und Metal wagt. Die finnische Band Amaranthe veröffentlichte jüngst mit ‘PvP’ ebenfalls eine Single, die thematisch in eine ähnliche Kerbe schlägt. Ob es sich dabei um die schleichende Ankündigung einer neuen Scheibe handelt oder das Lied unabhängig davon veröffentlicht wurde, ist nicht bekannt. ‘Our Way’ ist der erste einer Reihe von Songs, welche das neugegründete G2-Label in den kommenden Jahren veröffentlichen will.