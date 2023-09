Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 18.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Cyhra, Ringworm und Milking The Goatmachine.

Warmen Neun Jahre nach ihrem letzten Lebenszeichen in Albumform überraschen die Ex-Bodoms mit einer ganz neuen Aufstellung – frönten sie anfangs vor allem Instrumentalmusik und heuerten später diverse Gastsänger an, krächzt bei ihrer sechsten Platte durchgehend Petri Lindroos (Ensiferum) ins Mikro. (Hier weiterlesen) Nocte Obducta Heutzutage agieren Nocte Obducta fast wieder „konventionell“, wenngleich weit über Standards hinausreichend und stets behaftet mit einer Faszination für obskure Poesie, Abgründigkeit und Morbidität. (Hier weiterlesen) Skálmöld Das von einem Intro eingeleitete ÝDALIR schreitet (und rifft) über weite Strecken mächtig voran und lebt vom gekonnt-harmonischen Mit­einander unterschiedlicher Stimmen. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere…