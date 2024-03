Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Cannibal Corpse, Sonata Arctica und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Avralize 'Higher' Before The Dawn 'Archaic Flame' Cannibal Corpse 'Vengeful Invasion' Dominum 'Rock You Like A Hurricane' Killing Darlings 'Legacy' Lionheart 'Little Ships' Lord Of The Lost 'The Future Of A Past Life' feat. Marcus Bischoff Oceans 'Slaves To The Feed' Sonata Arctica 'Dark Empath' Suldusk 'Crystalline' Surgical Strike '24/7 Hate' Thrown 'Backfire' Tvinna 'Fortress'