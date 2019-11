METAL HAMMER Guitar Camp: Werdet mit uns zum Riffgott – Folge 04: Picking

Ihr könnt schon Gitarre spielen, wollt aber eure Fingerfertigkeiten und Tricks unter fachkundiger Anleitung verbessern? Dann haben wir hier genau das Richtige für euch: Denn in unserer neuen Videoreihe METAL HAMMER Guitar Camp lernt ihr im Handumdrehen coole Kniffe und praktische Handgriffe, mit denen ihr – natürlich mit etwas Übung – zum wahren Riffgott werden. Alex Scholpp (Tarja Turunen, Farmer Boys, Sinner) führt durch die Videos, zeigt neue Herangehensweisen und Tipps.

Wir haben insgesamt 6 Videos für euch und eine neue Episode geht alle zwei Wochen online, jeweils freitags um 15 Uhr.

Folge 04: Picking

Unverzichtbar für jedes Metal-Solo: Speed Picking! Heute lernt ihr von Alex, wie ihr die heimtückischste Spieltechnik beherrschen könnt – inklusive Anleitungen zum (im wahrsten Sinne) schnellen Vorankommen beim Alternate-Anschlag, abseits der allgemein gültigen Regeln. Speziell auf Metal getrimmte Speed Licks – erst auf einer Saite zum Aufwärmen, dann quer über das ganze Griffbrett – More Is More! Außerdem zeigt euch Alex seine „Favorites“, mit viel Tritonus und harmonisch „Metal Moll“ sowie Trainingstipps für Handgelenke aus Titan. Heavy Metal is the Speed Picking Law! Viel Spass beim Shredden!

Hier die Tabs downloaden

Über Alex Scholpp

Alex Scholpp ist ohne Zweifel einer der meistbeschäftigten Metal-Gitarristen Deutschlands. Neben seiner Arbeit als Studiogitarrist, Komponist und Producer bei unzähligen Chart-notierten Album-Releases ist er seit über 20 Jahren weltweit mit Tarja Turunen, Sinner, Farmer Boys und Tieflader auf Tour und im Studio und spielt regelmäßig Workshops für Blackstar Amps und ESP Guitars, die er natürlich auch in seinem täglichen Musikerleben malträtiert. Daneben fand Alex auch noch die Zeit, um bei vielen Veröffentlichungen im Bereich „Literatur für Metal Gitarre“ redaktionell mitzuwirken.

In seiner Stuttgarter Gitarrenschule „Alex Scholpp’s Guitar Camp“ gibt er sein umfangreiches Wissen an den Gitarrennachwuchs weiter und vermittelt ihnen das nötige Rüstzeug, um in der freien Metal-Wildbahn auf der Bühne und im Studio zu bestehen.

Beim METAL HAMMER Guitar Camp verrät euch Alex seine gefährlichsten Licks und Tricks, zeigt neue Herangehensweisen auf und bringt Licht ins Dunkel der wichtigsten Metal-Spieltechniken für die E-Gitarre. In sechs kompakten Episoden erfahrt ihr, wie man Riffs auf Vordermann bringt, wie spektakuläres Tapping geht und wie ihr eure Soli mit Legato und Picking so richtig auf Speed bringt.

Eine neue Folge gibt es alle zwei Wochen. Jeweils freitags um 15 Uhr.

