Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Bethany Hunter von As December Falls findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen?

Bethany Hunter: Meine Schwestern und ich saßen um unsere Konsole herum (es war wohl eine PS2) und teilten uns zwei Fernbedienungen, um sämtliche Level von ‘Crash Nitro Kart’ zu bewältigen. Das Ziel war, alles freizuschalten! Normalerweise versagten meine mittlere Schwester und ich und wurden von unserer großen Schwester gerettet.

MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung?

BH: Im heutigen Steam-Zeitalter sind es zu viele, um sie hier aufzuzählen.

MH: Welches Genre bevorzugst du, und warum?

BH: Ich liebe es, eine breite Auswahl von Spielen zu zocken. Ich wechsle gerne je nach meiner eigenen Stimmung hin und her. Am häufigsten finde ich mich in lebensnahen Simulationsspielen wie ‘Planet Zoo’ oder ‘Die Sims’ wieder. Diese gemütlichen Vibes schlägt nichts!

MH: Bist du Solospielerin oder Multiplayer-Liebhaberin?

BH: Bei Kampagnen bereitet mir der Multiplayer-Modus mehr Spaß. ‘Split Fiction’ und ‘It Takes Two’ sind tolle Spiele und zählen definitiv zu meinen Favoriten. Besonders gerne verpflichte ich Freunde, mit mir zu spielen, um sich von meinen chaotischen Gaming-Skills stressen zu lassen…

MH: Hältst du Kontakt zu Fans über eine Online-Spieleplattform? Wenn ja: Wie können dich deine Anhänger finden?

BH: Oh ja, ich streame regelmäßig alle Arten von Spielen auf Twitch – von ‘League Of Legends’ bis ‘Animal Crossing’. Ich bin eine wirklich variable Streamerin. Der Grund dafür, das zu beginnen, war der Wunsch, mit Fans in Kontakt zu treten. Ich habe das Immunsystem eines Schulkinds, daher kann ich nach Konzerten kaum jemanden treffen. Streamen ist eine tolle Möglichkeit, den Kontakt zu halten, und mittlerweile ist daraus eine unglaubliche Gemeinschaft geworden, zu der sogar der legendäre Enzo The Dragon zählt. Sucht einfach nach BethanySmile98!

Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Bethany Hunter von As December Falls findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.