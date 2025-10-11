Toggle menu

Zocker-Rocker: Dustin Kensrue (Thrice)

Dustin Kensrue (2.v.r.) mit Thrice
Foto: PR, Atiba Jefferson. All rights reserved.
von
Anlässlich des Anfang Oktober erscheinenden Albums HORIZONS/WEST befragten wir Sänger und Gitarrist Duistin Kensrue über seine Zocker-Präferenzen.
Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Dustin Kensrue von Thrice findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen?

Dustin Kensrue: Mein Vater stand auf Elektronik und Heim-PCs. Er baute sich selbst ein Pong-Kit, unsere erste Konsole war eine Intellivision. Ich denke gerne an die dünnen Plastikbögen zurück, die man bei jedem Spiel über den Controller legte. Insbesondere erinnere ich mich an ‘Mouse Trap’: Mit einem Knopf konnte man sich in einen Hund verwandeln, der die Katzen fraß. Andere Höhepunkte waren die ‘Zelda’-Spiele auf NES – ich war der Erste in meinem Freundeskreis, der das Kraftarmband erringen konnte! Auf der Highschool zockte ich mit meinen Freunden in der Garage ‘Goldeneye’ und ‘Halo’. Als wir 2005 mit My Chemical Romance auf Tour gingen, spielten unser Bassist Ed (Breckenridge – Anm.d.A.) und ich ‘World Of Warcraft’ mit ihnen.

Horizons/West
Horizons/West Für € 14,99 bei Amazon kaufen

Wir legten die Controller erst vor dem Gang auf die Bühne weg und nahmen sie kurz darauf wieder zur Hand. Gerard (Way – Anm.d.A.) entwickelte Charakterkarten mit Beschreibungen und Hintergründen für alle Mitspielenden. Wir hatten viel Spaß, aber irgendwann entwickelte sich eine Art Sucht daraus – ich träumte sogar davon. Auf einer späteren Tournee gab ich jemand im Tross meine Spiele und ging auf kalten Entzug. Wenig später bekamen meine Frau und ich unser erstes Kind. Ich tauchte etwa zwölf Jahre lang nicht mehr in diese Welt ab, bis ‘Breath Of The Wild’ erschien.

MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung?

DK: Aktuell nicht sonderlich groß. Wir besitzen eine Switch, um mit den Kindern ‘Zelda’ und ‘Mario Kart’ zu zocken; sie haben auch noch andere Spiele. Außerdem kaufte ich meinem Bruder seine alte PS4 ab, um ‘Ghost Of Tsushima’ zu spielen. Das war toll! Kurz nach Erscheinen zockte ich auf Tour auch ‘Tears Of The Kingdom’ ausführlich durch, genau wie ‘RDR2’ – was wirklich fantastisch war.

MH: Hältst du Kontakt zu Fans über eine Online-Spieleplattform?

DK: Nein, da bin ich nicht zu finden.

MH: Welchen Metal-Helden würdest du gerne in einem Videospiel steuern können?

DK: Ich schätze, das müsste Lemmy sein!

MH: Welches Spiel hat das Prädikat MAXIMUM METAL verdient?

DK: Da fällt mir ‘Wolfenstein 3D’ ein. Nazi-Zombies mit doppelläufigen Kettenkanonen abzuschlachten, ist ziemlich metallisch!

Katrin Riedl schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

