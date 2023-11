Warum der als Dragonforce-Sänger bekannte Marc Hudson die perfekte Besetzung für diese Rubrik ist, zeigt sich nicht zuletzt auf seinem Soloalbum STARBOUND STORIES.

Das komplette Zocker-Interview mit Marc Hudson von Dragonforce findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung? Marc Hudson: Über die Jahre warf ich einiges weg, was ich heute regelrecht bereue. Von meinen alten Lieblingsspielen konnte ich mich sowieso nicht trennen – ‘Final Fantasy’ VI bis X, ‘Metal Gear Solid’ sowie ein paar andere PS1-Spiele. MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders? MaH: Ich könnte kein Konkretes wählen, es bewegt sich zwischen…