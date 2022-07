Zocker-Rocker: Francesco Cavalieri (Wind Rose)

Das komplette Zocker-Interview mit Wind Rose-Sänger Francesco Cavalieri findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2022

METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt?

Francesco Cavalieri: Als Zocker liebe ich Wettbewerbe, daher spiele ich nur Multiplayer-Spiele. Ein normaler Abend beinhaltet bei mir ein paar Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe bei ‘Warhammer’ Online sowie einige Matches bei ‘Call Of Duty: Modern Warfare’ zusammen mit meinem Clan.

MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders?

FC: ‘Dark Age Of Camelot’ ist größer als alles andere – es ist das epischste Multi­player-Spiel von Mythic um 2001. Danke dafür, Leute! Verglichen mit ‘World Of Warcraft’ mag es etwas unterschätzt sein, doch das Spieler-gegen-Spieler-System sowie das Gameplay sind noch immer am schönsten sowie am besten für den Wettstreit in gemeinsamen oder Solokämpfen geeignet.

Geheime Identität

MH: Welches Genre bevorzugst du, und warum?

FC: Meine Lieblingsspiele sind MMORPGs, doch leider wurde in den letzten Jahren nichts sonderlich Interessantes oder mit coolem Endgame veröffentlicht… Daher sitze ich zumeist vor Retro-Spielen oder zocke neue Egoshooter mit meiner Gruppe.

MH: Hältst du Kontakt zu Fans über eine Online-Spieleplattform? Wenn ja: Wie können dich deine Anhänger finden?

FC: Ich nutze Discord als Plattform, um mich mit Freunden und Fans zu unterhalten, und bekomme viele Nachrichten von Leuten, die meine Identität aufgedeckt haben, obwohl ich sie nicht so gerne offenbare…

