Die METAL HAMMER-Juliausgabe 2022: Arch Enemy, Judas Priest, Satyricon u.v.a.

Um die Wartezeit auf die im Juli erscheinende Arch Enemy-Platte zu verringern, gehen wir bereits in der vorliegenden Ausgabe in die Vollen: In unserer Titelgeschichte ergründet Chefredakteur Sebastian Kessler DECEIVERS und dessen musikalische, thematische und sonstige Hintergründe. Dafür unterhielt er sich mit Sängerin Alissa White-Gluz sowie Gitarrist Michael Amott und befragte darüber hinaus die ehemalige Vokalistin und heutige Band-Managerin Angela Gossow.

Die Heavy Metal-Veteranen geben uns erste Einblicke in ihre in Zusammenarbeit mit der Firma Z2 erschaffene Graphic Novel.

Special: Epic Metal

In diesem Genre-Special widmet sich Tom Lubowski der Genese des Epic Metal und dessen wichtigsten Bands.

Björn Springorum reiste nach Oslo, um die Verbindung von Satyricon und Edvard Munch zu untersuchen.

Gear Of The Dark

Raphael Siems stellt auf unseren Technikseiten einige ziemlich verrückte Gitarren und deren Erschaffer vor.

Live

Ghost, Tool, Long Distance Calling

Studio

Amon Amarth

Sonderbeilage

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 272 mit Powerwolf, Michael Schenker Group, Hammer King, Greg Puciato, Goldsmith, Patriarchs In Black.

