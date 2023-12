Zocker-Rocker: Per Soläng

Foto: Per Soläng. All rights reserved.

auch interessant

Das komplette Zocker-Interview mit Corroded-Schlagzeuger Per Soläng findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt?

Per Soläng: ‘NHL 24’!

MH: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen?

PS: Hmmm. Ich glaube, es ist der Commodore 64. Darauf zockten wir irgendein Karate-Spiel auf Kassette, das ein alter Freund zu Hause hatte. Ziemlich seltsam, wenn man heute darüber nachdenkt – auf Kassette! Hahaha.

MH: Bist du Solospieler oder Multiplayer-Liebhaber?

PS: Da ich ein ziemlich schlechter Verlierer bin, bevorzuge ich, das mit mir selbst auszumachen. Also: Single-Kampagnen oder offline gezockte Hockey-Spiele! Ich besaß auch mal ein Boxspiel, bei dem mir meine jüngste Tochter wieder und wieder den Hintern versohlt hat. Irgendwann habe ich es verkauft!

MH: Hältst du Kontakt zu Fans über eine Online-Spieleplattform?

PS: Nein, ich treffe unsere Fans lieber persönlich und nicht in einem Moment, in dem ich sauer darüber bin, dass sie mir in einem Spiel in den Hintern treten, hahaha.

MH: Welchen Metal-Helden würdest du gerne in einem Videospiel steuern können?

PS: Ozzy, Lemmy oder Dio.

Das komplette Zocker-Interview mit Corroded-Schlagzeuger Per Soläng findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.