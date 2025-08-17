Toggle menu

Metal Hammer

Zocker-Rocker: Zartan alias Gus Rios (Cold Slither)

Zartan Gus Rios
Foto: PR. All rights reserved.
von
Diesmal lassen wir den US-amerikanischen Gitarristen, Sänger und Schlagzeuger Zartan zu Wort kommen, dessen neue Band Cold Slither auf der Animationsserie ‘G.I. Joe: A Real American Hero’ basiert.
Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Zartan alias Gus Rios von Cold Slither findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen?

Zartan: Ich bin alt genug, mich daran zu erinnern, wie ich eine Atari-Konsole bekam. Das war ein glorioser Moment!

MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung?

Z: Nicht sonderlich groß. Ich verstehe mich tatsächlich eher als Spielzeugsammler.

MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders?

Z: Ich liebe es, all die klassischen NES-Spiele zu zocken. Mein Lieblingsspiel ist das originale ‘Friday The 13th’. Ich stehe total auf die Filme, und die Spiele eröffnen einem die Möglichkeit, auf gewisse Weise ein Teil davon zu sein. Außerdem ist der Soundtrack großartig!

MH: Auf welcher Plattform spielst du heute am häufigsten?

Z: Ich liebe noch immer die traditionelle NES. 8 Bit für immer!

MH: Wie sehen dein Set-up und „Spielzimmer“ aus?

Z: Meine Ausrüstung ist ziemlich oldschool. Ich besitze lediglich einen Fernseher, eine Konsole und einen Controller. Am liebsten halte ich die Dinge so einfach wie möglich.

***

Cold Slither Games Gus Rios Zartan Zocker-Rocker
