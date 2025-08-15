Die Metal-Alben der Woche vom 15.08. mit Unleashed, Hammer King, Rise Against u.a. 1 von 12 Auri III - CANDLES & BEGINNINGS

2 von 12 Baest COLOSSAL

3 von 12 Chevelle BRIGHT AS BLASPHEMY

4 von 12 Hammer King MAKE METAL ROYAL AGAIN

5 von 12 Incite SAVAGE NEW TIMES

6 von 12 Martyr DARK BELIEVER

7 von 12 Mono Inc. DARKNESS

8 von 12 Patriarchs In Black HOME

9 von 12 Rise Against RICOCHET

10 von 12 Thousand Below BURIED IN JADE

11 von 12 Unleashed FIRE UPON YOUR LANDS

12 von 12 Warmen BAND OF BROTHERS Previous Image Next Image

Das neue und bereits 15. Studioalbum ist ein kraftvoller Beweis für ihre unerschütterliche Hingabe zu ihrer eigenen Geschichte. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch MAKE METAL ROYAL AGAIN pendelt zwischen Hammerfall und Powerwolf, wobei Frontmann Titan Fox V mit seiner so glockenhellen wie variablen Stimme eines ihrer Alleinstellungsmerkmale darstellt. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Von Anfang an war klar, dass Rise Against einiges anders machen wollen. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der METAL HAMMER-Augustausgabe mit weltexklusiver Motörhead-Vinyl-Single sowie der am 22.08.2025 erscheinenden METAL HAMMER-Septemberausgabe mit weltexklusiver Helloween-7″-Vinyl.

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.