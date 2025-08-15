Toggle menu

Die Metal-Alben der Woche vom 15.08. mit Unleashed, Hammer King, Rise Against u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 15.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Warmen, Mono Inc. und Incite.
  • Auri III - CANDLES & BEGINNINGS
    Auri III - CANDLES & BEGINNINGS
  • Baest COLOSSAL
    Baest COLOSSAL
  • Chevelle BRIGHT AS BLASPHEMY
    Chevelle BRIGHT AS BLASPHEMY
  • Hammer King MAKE METAL ROYAL AGAIN
    Hammer King MAKE METAL ROYAL AGAIN
  • Incite SAVAGE NEW TIMES
    Incite SAVAGE NEW TIMES
  • Martyr DARK BELIEVER
    Martyr DARK BELIEVER
  • Mono Inc. DARKNESS
    Mono Inc. DARKNESS
  • Patriarchs In Black HOME
    Patriarchs In Black HOME
  • Rise Against RICOCHET
    Rise Against RICOCHET
  • Thousand Below BURIED IN JADE
    Thousand Below BURIED IN JADE
  • Unleashed FIRE UPON YOUR LANDS
    Unleashed FIRE UPON YOUR LANDS
  • Warmen BAND OF BROTHERS
    Warmen BAND OF BROTHERS
Unleashed

Das neue und bereits 15. Studioalbum ist ein kraftvoller Beweis für ihre unerschütterliche Hingabe zu ihrer eigenen Geschichte. (Hier weiterlesen)

Fire Upon Your Lands
Hammer King

Auch MAKE METAL ROYAL AGAIN pendelt zwischen Hammerfall und Powerwolf, wobei Frontmann Titan Fox V mit seiner so glockenhellen wie variablen Stimme eines ihrer Alleinstellungsmerkmale darstellt. (Hier weiterlesen)

Make Metal Royal Again(Red/Gold Splatter in Gatef. [Vinyl LP]
Rise Against

Von Anfang an war klar, dass Rise Against einiges anders machen wollen. (Hier weiterlesen)

Ricochet
Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der METAL HAMMER-Augustausgabe mit weltexklusiver Motörhead-Vinyl-Single sowie der am 22.08.2025 erscheinenden METAL HAMMER-Septemberausgabe mit weltexklusiver Helloween-7″-Vinyl.

