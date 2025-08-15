Die Metal-Alben der Woche vom 15.08. mit Unleashed, Hammer King, Rise Against u.a.
Unleashed
Das neue und bereits 15. Studioalbum ist ein kraftvoller Beweis für ihre unerschütterliche Hingabe zu ihrer eigenen Geschichte. (Hier weiterlesen)
Hammer King
Auch MAKE METAL ROYAL AGAIN pendelt zwischen Hammerfall und Powerwolf, wobei Frontmann Titan Fox V mit seiner so glockenhellen wie variablen Stimme eines ihrer Alleinstellungsmerkmale darstellt. (Hier weiterlesen)
Rise Against
Von Anfang an war klar, dass Rise Against einiges anders machen wollen. (Hier weiterlesen)
