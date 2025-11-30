Das komplette Zocker-Interview mit Kate Davies von Pupil Slicer findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt?

Die neue Liga von ‘Path Of Exile 2’: ‘Rise Of The Abyssal’! Ich stieß kürzlich dank ‘Diablo 2’ sowie dem ersten ‘Path Of Exile’ auf ARPGs. Seitdem erfreue ich mich daran. ‘Path Of Exile 2’ könnte in Version 1.0 eines der besten, wenn nicht das beste ARPG überhaupt werden! Es steckt viel Tiefe und Leidenschaft darin. Obwohl ich erst halb durch bin, habe ich bereits 200 Stunden investiert. Ich freue mich sehr auf 1.0!

MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders?

Die Antwort würde mehrere Tage dauern. Zu meinen Favoriten zählen ‘Fallout: New Vegas’, ‘Kingdom Hearts II’, ‘Baldur’s Gate’ 1-3, ‘Star Wars KOTOR’ 1&2, ‘Resident Evil’ 1-4, ‘NieR Replicant’, ‘Diablo 2’, ‘Silent Hill’ 1-4, ‘Dark Souls’, ‘Bloodborne’, ‘Dragon’s Dogma’, diverse ‘Final Fantasy’-Teile, ‘GTA San Andreas’ & ‘GTA IV’ und ‘Cyberpunk 2077’. Ich mag alles von Remedy Entertainment und habe ein Herz für ‘Call Of Duty: Black Ops’ von 2010. Ganz oben stehen ‘Outer Wilds’ und ‘Final Fantasy XIV’. Beide beeinflussten Pupil Slicers Zweitwerk BLOSSOM, das sich mit Verzweiflung, Tod und Wiedergeburt beschäftigt, was auch in den Spielen eine Rolle spielt. Man verbringt viel Zeit mit den Charakteren und ent­wickelt eine starke Verbindung zu ihnen. Beide Titel ließen mich mehrfach weinen.

„Ich will nicht den ganzen Tag Lärm machen.“

MH: Auf welcher Plattform spielst du heute am häufigsten?

Hauptsächlich am PC, da vor allem bei modernen Titeln Exklusivität keine Rolle mehr spielt. Fast alles wird heute zeitweise exklusiv gehandelt, man braucht keine aktuellen Konsolengenerationen. Wenn möglich, spiele ich Titel auf der Original-Hardware. Bei Konsolen nutze ich vor allem meine PS2, die ich schon mit sechs besaß.

MH: Wie sehen dein Set-up und „Spielzimmer“ aus?

Am PC habe ich einen Hauptmonitor und einen kleineren daneben. Dazu nutze ich Studiokopfhörer. Idealer wären Boxen, doch ich lebe mit meinem Partner zusammen und will nicht den ganzen Tag Lärm machen. Eines Tages besorge ich mir einen CRT, um ältere Konsolenspiele zu zocken, aber die sind teuer und unbequem groß!

MH: Welches Genre bevorzugst du?

Nur ein Genre zu wählen, ist schwer, aber am meisten mag ich RPGs. Ich liebe rundenbasierte JRPGs wie ‘Final Fantasy’ oder ‘Persona’, Action-RPGs wie ‘Souls’, ‘Diablo’ oder ‘Dragon’s Dogma’ und RPGs wie ‘Morrowind‘, ‘Cyberpunk 2077’ oder ‘Mass Effect’. Sie besitzen Tiefe und punkten mit Gameplay, Musik und Erzählweise.

***

