Böhse Onkelz live in Hamburg

13.12.2016, Hamburg, Barclaycard Arena

Und da ist sie wieder, diese unbändige Vorfreude von rund 16.000 Neffen und Nichten, die in Sprechchören und einer phänomenalen Atmosphäre gipfelt, die in etwa einem vollbesetzten Fußballstadion gleichkommt, das ausschließlich aus Fan-Blocks besteht. Die Böhsen Onkelz sind zurück, beziehen wieder Hallen statt überdimensionierte Rennstrecken und verfrachten damit die Essenz der vergangenen Hockenheimer Monsterevents in hoch komprimierter Form in deutsche Großstädte.

Ganz anders als die Hallenlichter für den Hauptact erlöschen: Eine Spannung zum Zerreißen und ohrenbetäubendes Geschrei während die Vier, die wieder eins sind unter elektrisierenden Blitzen die Bühne betreten. „Gott hat ein Problem“ – die 16.000 Neffen und Nichten in den folgenden knapp zweieinhalb Stunden Böhse Onkelz sicher nicht. Vor allem dann nicht, wenn direkt mit „10 Jahre“ und „Finde die Wahrheit“ nachgelegt wird. Die Barclaycard Arena steht Kopf, singt jede einzelne Songzeile mit voller Inbrunst, reicht ihren Onkelz die Hände, tobt im Pogo vor und hinter dem Wellenbrecher und lässt die Wände – auch dank des druckvollen und sauber austarierten Sounds – vibrieren.

Nicht nur die beispiellose Stimmung wirkt – wie eingangs erwähnt – im Vergleich zum Hockenheimring komprimierter und damit noch einen Deut unmittelbarer, auch die wiedermal monströs anmutende Bühnenkonstruktion bringt das absolute Maximum der hockenheim‘schen Leinwand-Turmbauten und freijustierbaren Scheinwerferbatterien in geknickter Inception-Optik unter die Hallendecke. Mehr Licht und Projektion geht schlicht nicht.

Wohl dem, der dann auch nach rund zwei Stunden noch vier unsterbliche Bandklassiker in petto hat. Da ist es nur bezeichnend für den Abend aber auch die gesamte Laufbahn der Onkelz, wenn die treuen Anhänger „Wir ham‘ noch lange nicht genug“ anstimmen und die Band dabei sogar überstimmen. Nach der formidabel in Szene gesetzten Religions-Hasstirade „Kirche“ darf zum lautstark geforderten „Mexico“ noch einmal so richtig getanzt werden, bevor das epische „Erinnerungen“ wie so oft als perfekter Schlusspunkt und Rausschmeißer fungiert. Kein böses Märchen, sondern ein Abend mit den Onkelz, wie er im Bilderbuche steht.

Setlist

Gott hat ein Problem 10 Jahre Finde die Wahrheit Irgendwas für nichts Nie wieder Gehasst, verdammt, vergöttert Auf die Freundschaft Schutzgeist der Scheiße Lieber stehend sterben Nur die Besten sterben jung Jeder kriegt was er verdient Dunkler Ort Wieder mal ‘nen Tag verschenkt 52 Wochen Danke für nichts Bomberpilot Wo auch immer wir stehen Mach’s dir selbst Auf gute Freunde Wir ham’ noch lange nicht genug Kirche Mexico Erinnerungen