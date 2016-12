SOMETHING WILD, das gefeierte Debüt-Album der finnischen Melodic-Deather Children Of Bodom wird 2017 20 Jahre alt. Ein Grund, um sich für 2017 eine besondere Tour-Setlist zurechtzulegen. Das findet auch Fingerflitzer Alexi Laiho, der gegenüber OC Weekly zu Protokoll gibt: “Ich weiß noch nicht, ob wir wirklich das ganze Album spielen, oder vielleicht nur ein paar Songs von der Platte, die wir so gut wie nie live spielen. Vielleicht spielen wir einen Mix aus den ersten beiden Alben. Es wird merkwürdig, es wird ein Trip, aber die Fans werden es lieben. Ich glaube, anstatt das ganze Album zu spielen, werden wir einfach die merkwürdigsten Song spielen!”

Zuvor hatte Laiho in einem Interview mit Metal Blast über die Zeit von SOMETHING WILD gesprochen. Dabei sagte der Frontmann: „Als das erste Album herauskam, waren wir nur Kinder, 17 und 18 Jahre alt. Mit jedem Song und Solo hatte ich das Gefühl, alles zeigen zu müssen was ich konnte. Es ging viel mehr darum, anzugeben. Es fühlte sich so an, dass ich alles geben musste, um zu beweisen, dass ich ein geiler Gitarrist bin! Diese frühen Songs hatten trotzdem eine Menge Gefühl, eine Menge Seele. In dem Alter und in der Phase der Band ging es uns nicht so sehr um Songstrukturen. Es waren nur coole Riffs, eines nach dem anderen. Aber die meisten Songs waren, was die Struktur angeht, völlig kaputt.”