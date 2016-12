Die 20 besten Metal-Geschenktipps zu Weihnachten

Die Artikel stammen von EMP und Amazon. Bei den Links handelt es sich um Affiliate-Links.

Wir starten den diesjährigen Geschenke-Tipp-Reigen mit einem Utensil für die kalten Tage: Mit dieser Motörhead-Wollmütze seid ihr garantiert gut gekleidet und Bandmaskottchen “Snaggletooth” höchstpersönlich wird eure Ohren warm halten und euch durch stilsicher den Winter bringen! (Zum Shop)

Eine etwas andere Kopfbedeckung gibt es hier im Angebot: Ob zur nächsten Metal- oder Fetisch-Party: Mit dieser Slipknot-Maske ist euch die Aufmerksamkeit eines jedem gewiss! (Zum Shop)

Ihr liebt Death Metal und nehmt euch selbst nicht zu ernst? Dann ist dieses schnuckelige T-Shirt genau das richtige für euch! (Zum Shop)

Gaming-Nerds aufgepasst! Link aus den legendären “Zelda”-Spielen würde diese Jacke sicher auch gerne tragen, schließlich hätte er so die “Triforce” – die manifestierte Kraft der drei Göttinnen Nayru (Weisheit), Farore (Mut) und Din (Kraft) – immer dabei! Alle anderen: Zelda ist die Prinzessin! (Zum Shop)

Was kommt nach Weihnachten? Richtig: Sylvester – Und dann geht es ja auch schon direkt ins neue Jahr 2017. Dieser kultige Kalender von AC/DC führt euch zielsicher durch das Jahr! (Zum Shop)

Eltern haben die Verantwortung, ihre Kinder auf das Leben vorzubereiten: Mit diesem Baby-Body von Slayer könnt ihr eurem Nachwuchs den “richtigen” Musikgeschmack (außer ihr fragt Nightwish-Sängerin Floor Jansen) quasi auf den Leib schneidern! (Zum Shop)

Gute Überleitung gefällig? Hier haben wir ein Angebot für die Nightwish-Fans unter euch (Floor Jansen und sicher auch Kerry King approved)! (Zum Shop)

Vinyl-Nerds aufgepasst: Die stilechte Slipmats für euren Plattenspieler liefern euch hier Dark Funeral! (Zum Shop)

Noch ein Geschenke-Tipp für die Gaming-Nerds unter euch: Diese Fallout 4-Figur im Power Armor-Design kommt ganz in Schwarz und mit Maschinengewehr auf euren Schreibtisch oder eure Vitrine! (Zum Shop)

Mit diesem Sabaton-Schlüsselanhänger lässt sich sicher auch stilecht ein Bier öffnen! (Zum Shop)

Was schenkt man zu Weihnachten, wenn einem einfach nichts einfallen will? Richtig: Unterwäsche – Aber bitte mit Stil! Mit dieser Kombination aus Heavy Metal-Socken (Zum Shop) und Marilyn Manson-Unterbuxe (Zum Shop) kann nichts mehr schief gehen!

So schmücket den Baum gar metallisch! Mit dieser ausgefallenen Volbeat-Christbaum-Kugel kein Problem! (Zum Shop)

Für alle die gern ein Statement setzen: Lemmy Forever! Dazu brauchen wir glaube ich keine weiteren Worte verlieren: Must Have! (Zum Shop)

Pure Fucking Schal: Auch mit diesem Arch Enemy-Merchandising könnt ihr ein klares Statement setzen! (Zum Shop)

Zum gammeln auf dem Sofa oder für den Sonntäglichen Spaziergang zum nächsten Späti: Die Five Finger Death Punch-Jogginghose für den Mann (oder die Frau) von heute! (Zum Shop)

Auch für den dicksten Stiernacken geeignet: Die Cannibal Corpse-Mütze! (Zum Shop)

Rammstein-Fans und Vinyl-Sammler aufgepasst: Das XXI – Vinyl Box Set hält sieben Platten in einer überaus schicken Box bereit! (Zum Shop)

Nach Halloween ist vor Halloween: Und davon mal vollkommen abgesehen ist diese Iron Maiden-Maske mit PIECE OF MIND-Eddie passt zu jedem Anlass! (Zum Shop)

Last but not least: Durch die Weihnachts-Saison 2016 ohne einen der angesagten Christmas-Pullover? Undenkbar! Und dieser Guns N’ Roses-Sweater ist tatsächlich gar nicht mal (so) hässlich! (Zum Shop)