Five Finger Death Punch haben Phil Labonte auf der Bühne einen Peniswitz singen lassen

Nachdem Ivan Moody aufgrund von psychischen Problemen kurzfristig bei der Five Finger Death Punch-Tour aussetzen musste, half All That Remains-Frontmann Phil Labonte kurzfristig am Mikro der US-Rednecks aus.

Bei der letzten Show genehmigten sich 5FDP anscheinend einen Witz auf seine Kosten: Da der Musiker nicht alle Texte in kürzester Zeit lernen konnte, war er auf Teleprompter angewiesen. Diese nutze die Crew um im Song ‘The Bleeding’ die Textzeile „I remember when all the games began” zu „I remember when all the dicks began” zu ändern. Ihr versteht: Penis! Haha!

Der größere Witz an der Sache ist, dass Labonte die Textzeile – sehr zur Erheiterung von Moody und Co. – wirklich exakt so vortrug, wie Zoltan Bathory auch auf Twitter festhielt.

This prank is even better 😂 the crew changed some words on @philthatremains ‘ Teleprompter 😂😂 and he sings it to a whole arena pic.twitter.com/VoxBSRTZPy — Zoltan Bathory (@ZoltanBathory) 11. Dezember 2016

Wir fühlen uns bei dieser Szene vor allem an eine Sache erinnert:

https://www.youtube.com/watch?v=NMXRxNbPvGI Video can’t be loaded: Anchorman – Teleprompter (https://www.youtube.com/watch?v=NMXRxNbPvGI)