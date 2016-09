Metallica: Erste Europa-Konzerte angekündigt

Weiterlesen Metallica: HARDWIRED … TO SELF DESTRUCT-Tour durch Hauptstädte der Welt Wenn es nach Kirk Hammett geht, werden Metallica mit ihrem neuen Album jede wichtige, kosmopolitische Stadt der Welt besuchen. Am 3. und 5. Februar 2017 werden Metallica zwei Konzerte in Kopenhagen geben. Im Newsletter (hier könnt ihr euch anmelden) an ihre Fans warnen sie vor: Die beiden Shows im Herkunftsland ihres Schlagzeuger Lars Ulrich, könnten die einzigen Europa-Konzerte bis frühestens Herbst des kommenden Jahres sein.

Das neue Metallica-Album HARDWIRED…TO SELF DESTRUCT erscheint am 18. November 2016. Wie Lars Ulrich kürzlich im Gespräch mit dem US-Rolling Stone verriet, wird der Startschuss für die nächste Tour im Januar 2017 fallen – allerdings vor allem wohl erstmal in den USA.

“Wir haben 180 Shows auf der DEATH MAGNETIC-Tour in zweiwöchigen Abschnitten über drei Jahre gespielt”, so der Schlagzeuger. “Das ist das, was für uns funktioniert. Wir werden im Januar anfangen voll zu touren und wir gucken gerade, was wir in Nordamerika machen werden. Es wird definitiv eine ziemlich intensive Tour in Amerika geben!”.