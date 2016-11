Metallica: Seht hier das neue Video ‘Halo On Fire’

Seht bei uns das neue Metallica-Video zu ‘Halo On Fire’ in der Weltpremiere!

Die Vorfreude kennt keine Grenzen! Einmal noch schlafen, dann steht endlich HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT von Metallica in den Regalen. Als kleinen Vorgeschmack gibt es jetzt noch mal einen neuen Song samt Video.

‘Halo On Fire‘ ist der sechste Song auf der ersten CD von HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT und das Video dazu ist fast neun Minuten lang. Inmitten von Fans geben James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich und Robert Trujillo eine imposante Live-Performance. Am Ende gibt es sogar noch eine Schlägerei in bester „Fight Club“-Manier.

Metallica: ‘Halo On Fire’

HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT erscheint diesen Freitag (18. November 2016) in mehreren Versionen.

HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT: Tracklist

CD 1

Hardwired Atlas, Rise! Now That We’re Dead Moth Into Flame Dream No More Halo On Fire

CD 2

Confusion ManUNkind Here Comes Revenge Am I Savage? Murder One Spit Out the Bone

CD 3 (Deluxe-Version)

Lords of Summer Ronnie Rising Medley When a Blind Man Cries Remember Tomorrow Helpless (Live at Rasputin Music) Hit the Lights (Live at Rasputin Music) The Four Horsemen (Live at Rasputin Music) Ride the Lightning (Live at Rasputin Music) Fade to Black (Live at Rasputin Music) Jump in the Fire (Live at Rasputin Music) For Whom the Bell Tolls (Live at Rasputin Music) Creeping Death (Live at Rasputin Music) Metal Militia (Live at Rasputin Music) Hardwired (Live in Minneapolis)

Wie das neue Album klingt, könnt ihr natürlich bei uns nachlesen, in der Dezember-Ausgabe des METAL HAMMER findet ihr außerdem ein großes Metallica-Special.