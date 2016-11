Nächstes Metallica-Album soll nicht wieder 8 Jahre auf sich warten lassen

Acht geschlagene Jahre mussten wir auf ein neues Metallica-Album warten, doch nun steht HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT bald endlich in den Läden. Der Langspieler danach soll aber deutlich schneller erscheinen, zumindest wenn es nach Lars Ulrich geht.

So verrät Ulrich im Gespräch mit Apple Music:

Alle fragen mich: Acht Jahre, was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Dabei waren wir in dieser Zeit so beschäftigt wie noch nie zuvor in unserem Leben. Wir waren drei Jahre mit DEATH MAGNETIC auf Tour, haben zwei Jahre in unser Project „Through The Never“ investiert, haben mit Lou Reed zusammengearbeitet und dann haben wir jedes Festival auf dieser Welt mehrere Male gespielt. Wir waren auf Kontinenten, die größtenteils von Pinguinen bewohnt sind.

Also ja, die vergangenen acht Jahre waren sehr ereignisreich. Und trotzdem haben wir es geschafft, ein weiteres Album aufzunehmen.