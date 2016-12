Morbid Angel: Mutter von Trey Azagthoth schießt gegen David Vincent

Es ist ein Anwärter auf den Award “peinlichster Streit des Jahres”: Janell Emmanuel, Mutter des Morbid Angel-Gitarristen Trey Azagthoth, der nach dem Split mit Vincent und Schlagzeuger Tim Yeung gemeinsam mit Steve Tucker als Rumpf-Band zurückblieb, hat David Vincent öffentlich und auf Facebook wegen seines neuen Projektes angegriffen.

Der Hintergrund: Ex-Frontmann David Vincent hat angekündigt, gemeinsam mit Yeung, Bill Hudson (u.a. Circle II Circle, TSO) und Ira Black (u.a. Metal Church) unter dem Namen “I Am Morbid” Morbid Angel-Klassiker von den Alben ALTARS OF MADNESS, BLESSED ARE THE SICK, COVENANT und DOMNINATION zu spielen. Zwei Konzerte, in Belo Horizonte und São Paolo, sind bereits für März 2017 angekündigt.

Weiterlesen Stürmische Zeiten bei Morbid Angel Bei Morbid Angel sind stürmische Zeiten angebrochen. Sänger David Vincent und Schlagzeuger Tim Yeung könnten die Band verlassen. Das wiederum brachte Mama Azagthoth offensichtlich sehr in Rage. In die Facebook-Veranstaltung postete sie einen aufgebrachten Eintrag, in dem es heißt: „David, was zur Hölle tust du? […] Viel Glück dabei zu glauben, dass du damit erfolgreich sein wirst, nicht nur die Musik von Morbid Angel zu benutzen (sei vorsichtig, dass nichts was du spielst ganz Trey gehört, dann musst du für jeden Song den du spielst bezahlen).” Zudem weist sie ihn darauf hin, dass das Logo ebenfalls dem Morbid Angel-Gitarristen gehören würde und fordert Vincent auf: „Stell deine eigene Band zusammen und lass Morbid Angel aus der Sache raus. Ist das zuviel verlangt?”