Nintendo Switch: Das kann die neue Konsole von Nintendo

Nintendo hat heute einen ersten Vorgeschmack auf seine neue Konsole in Form eines Video-Trailers veröffentlicht und sorgt für offene Münder und Begeisterungsstürme unter Fans. Aber immer der Reihe nach, hier sind die Infos!

Verfügbarkeit

Nintendo Switch (Codename: Nintendo NX) wird im Frühjahr 2017 erscheinen, genauer gesagt im März 2017.

Trailer

Konzept

Nintendo Switch vereint mehrere Konsolen in einer: Zum einen kann man wie gewohnt stationär auf der Couch zocken: Die Switch-Konsole wird dafür via Dock an den Fernseher angeschlossen und mithilfe des Drahtlos-Controllers können dann die Games gezockt werden – also so, wie man es schon von PlayStation 4, Xbox One und anderen Konsolen kommt. Der Clou kommt aber erst noch, denn die eigentliche Konsole lässt sich aus der Station entfernen, sodass sich Nintendo Switch im Handheld-Modus nutzen lässt: Die Konsole selbst besteht nämlich aus einem großen Monitor und ist im Prinzip eine Art Gaming-Tablet, an das links und rechts aber noch der Controller angedockt werden kann. Spieler können dadurch nahtlos und ohne Unterbrechung ihre Games auf dem HD-Bildschirm weiterspielen.

Technische Daten

Zu den technischen Daten schweigt sich Nintendo bisher noch aus, es wurde lediglich verraten, dass die Konsole einen „hellen HD-Bildschirm“ bietet, außerdem ist im Video zu erkennen, dass es zwei Controller zu geben scheint: Einen klassischen Controller („Nintendo Switch Pro Controller“) und einen Controller, der sich auseinandernehmen kann, sodass der linke und rechte Teil davon an die Switch gesteckt werden kann, um die Konsole zum portablen Begleiter zu machen. Die Größe des Displays schätzen wir auf ungefähr sechs bis sieben Zoll, die Auflösung wird vermutlich unterhalb von Full HD liegen, da Nintendo nur von einem „HD-Display“ spricht. Aber das ist alles nur geraten und Spekulation.

Spiele werden auf Speicherkarten verkauft, Nintendo nennt diese „GameCard“. Vermutlich wird es aber auch einen digitalen Download-Store geben. Was die Grafik angeht, so wird Nintendo Switch nicht mit PlayStation 4 und Xbox One mithalten können, im Teaser-Video wirkten die gezeigten Spielszenen aber stimmig und die Grafik machte auf jeden Fall einen ordentlichen, wenn auch nicht überragenden Eindruck. Sie passt aber zum verspielten Image von Nintendo.

Große Publisher-Unterstützung

Damit die Switch ein voller Erfolg wird, arbeitet Nintendo mit verschiedenen Publishern zusammen, die zum Start im März 2017 und darüber hinaus für Spiele-Nachschub sorgen werden. Spiele auf der Switch werden unterschiedliche Spielstile unterstützen und sollen Entwicklern viel Freiheit bieten – so zumindest das Versprechen von Nintendo.

Hier eine Auswahl der Publisher:

505 Games

Activision Publishing, Inc.

ARC SYSTEM WORKS Co.,Ltd.

ATLUS CO.,LTD.

Audiokinetic Inc.

Autodesk, Inc

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Bethesda

CAPCOM CO., LTD.

Codemasters®

CRI Middleware Co., Ltd.

DeNA Co., Ltd

Electronic Arts

Epic Games Inc.

Firelight Technologies

FromSoftware, Inc.

Frozenbyte

GameTrust

GRASSHOPPER MANUFACTURE INC.

Gungho Online Entertainment, Inc.

HAMSTER Corporation

Havok

INTI CREATES CO., LTD.

KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

LEVEL-5 Inc.

Marvelous Inc.

Maximum Games, LLC

Nippon Ichi Software, Inc.

Parity Bit Inc.

PlatinumGames Inc.

RAD Game Tools, Inc.

RecoChoku Co.,Ltd.

SEGA Games Co., Ltd.

Silicon Studio Corporation

Spike Chunsoft Co., Ltd.

SQUARE ENIX CO., LTD.

Starbreeze Studios

Take-Two Interactive Software, Inc.

Telltale Games

THQ Nordic

Tokyo RPG Factory Co., Ltd.

TT Games

UBISOFT

Ubitus Inc.

Unity Technologies, Inc.

Warner Bros. Interactive Entertainment

Web Technology Corp.

Preis

Bei diesem Punkt haben wir noch das größte Fragezeichen: Nintendo hat bisher leider noch keinerlei Angaben über den Preis gemacht. Um mit PlayStation One und Xbox One S konkurrieren zu können, dürfte Nintendo Switch aber nicht mehr als 400 bis 500 Euro kosten.

Weitere Informationen

Bis zum Release im März 2017 wird Nintendo noch mehr Details und auch weitere Videos zur Nintendo Switch veröffentlichen. Und hoffentlich wissen wir dann auch den Launch-Preis.