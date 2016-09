Seit sechs Monaten bezieht die RIAA (Recording Industry Association of America) auch Musik- und Video-Streaming in ihre Bewertung mit ein. Das bescherte dem fünften Slipknot-Album .5: THE GRAY CHAPTER jetzt über 500.000 errechnete Verkäufe und damit den Gold-Status in USA.

Das fünfte Studioalbum von Slipknot erschien am 17. Oktober 2014 und erreichte in der Schweiz, Australien und USA jeweils Platz 1 in den Albumcharts. In Deutschland erreichte .5: THE GRAY CHAPTER immerhin Platz 2.