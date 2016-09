Steel Panther: LOWER THE BAR erscheint im Februar, Video zu ‘She’s Tight’ veröffentlicht

Steel Panther haben ihr neues Album LOWER THE BAR offiziell angekündigt. Die US-Glamrocker, die derzeit in Deutschland auf Tour sind, werden ihr viertes Album am 24. Februar veröffentlichen. Es ist der Nachfolger zum Hit-Album ALL YOU CAN EAT, das in den USA 2014 auf Platz eins der Comedy-Charts eingestiegen ist.

Steel Panther haben in diesem Jahr zudem den METAL HAMMER-Award für “Best Live Band” abgeräumt!

Seht das Cover zu LOWER THE BAR unten. Eine Tracklist ist noch nicht verfügbar, allerdings hat die Band, passend zur Ankündigung der Platte auf Youtube ein Video zum Cheap Trick-Cover ‘She’s Tight’ veröffentlicht.

Seht den Clip hier: