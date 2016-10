Gute Nachrichten für Fans des brachial-technischen Death Metal: Die Tech-Deather Suffocation sind offensichtlich derzeit dabei, neues Material aufzunehmen. Das jedenfalls teilte die Band ihren Fans über ihr offizielles Facebook-Profil mit.

Neues Suffocation-Material im Anmarsch

Im Statement heißt es: “Wir spielen derzeit vielleicht für eine kurze Zeit keine Show, aber: WIR SCHLAFEN NICHT! Wir arbeiten hart an neuem Material für all euch guten Leute, also haltet eure Augen und Ohren offen und seit bereit für extremen Long Island Death Metal!”

Das letzte Suffocation-Album PINNACLE OF BEDLAM liegt bereits drei Jahre zurück. Die Band gilt als eine der ersten Death Metal-Formationen, die in den Neunziger Jahren New York Hardcore und Grindcore in ihren Sound flochten und so das Unter-Genre Brutal Death Metal begründeten.