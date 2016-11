While She Sleeps unterschreiben bei Arising Empire

Die UK Metalcore-Formation While She Sleeps hat einen Vertrag bei Arising Empire unterschrieben. Das gab das dem Metal-Schwergewicht Nuclear Blast-angegliederte Label auf Facebook bekannt. Die Meldung ist dahingehend überraschend, dass die Band erst kürzlich angekündigt hatte, ihr Album eigenständig zu veröffentlichen. Dazu trennte sie sich öffentlichkeitswirksam von ihrem bisherigen Label Sony Music UK und starteten eine Crowdfunding-Kampagne für das neue Album YOU ARE WE. Schon hier fiel allerdings auf, dass „aufgrund von Lizenzgründen“ von außerhalb des Vereinigten Königreiches nicht gespendet werden konnte.

Der jetzt angekündigte Vertrag mit Arising Empire, der vermutlich nur außerhalb von UK gültig sein wird, könnte die entsprechende Erklärung für diesen Umstand liefern. Genauere Details bleiben Band und Plattenfirma allerdings schuldig.