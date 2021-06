10.000 Menschen bei Download Pilot-Festival in England

Am vergangenen Wochenende ist in Donington ein Pilotprojekt der britischen Konzertbranche und der Behörden über die Bühne. Beim Download Pilot vom 18. bis 20. Juni 2021 fanden sich 10.000 Menschen ein und feierten zu Bands wie Frank Carter & The Rattlesnakes, Enter Shikari, While She Sleeps, Creeper, Bullet For My Valentine, Skindreds und The Wildhearts (Videos siehe unten). Das Open Air stieg im Rahmen des ausgeweiteten Forschungsprogramms der britischen Regierung hinsichtlich Live-Veranstaltungen.

Ein Schritt zurück in die Normalität

Festivalbesucher mussten während der Sause weder Abstand halten noch Maske tragen. Allerdings mussten sie sowohl vor als auch nach dem Event einen PCR-Test machen; am Morgen des Festivalstarts war ein negativer Selbsttest vorzulegen. Des Weiteren mussten die Gäste ihre Kontaktdaten dem National Health Service zur Verfügung stellen, damit eine potenzielle Nachverfolgung gewährleistet werden kann. Außerdem machen die britischen Behörden und Covid-Forscher während des Download Pilot eine Studio darüber, wie sich größere Veranstaltungen mit reduzierten Abstandsregeln aber mit intensivierten Tests ausrichten lassen.

Der Organisator des Download Pilot, Melvin Benn von Festival Republic, sagte gegenüber BBC News: „Trotz des Wetters [am Freitag, den 18. Juni gab es heftige Regenfälle — Anm.d.R.] fühlt es sich herzerquickend an. Es ist zwei Jahre her, seitdem wir auf diesem Feld standen. Für 2021 mussten wir das Download absagen. Wir dachten nicht, dass wir irgendetwas realisieren können. Aber die Regierung wollte ihr Forschungsprogramm ausweiten. Und sie wollten ein Camping-Festival, also baten sie mich, dass zusammenzustellen. So stehen wir nun hier, dreieinhalb Wochen später, im Regen — und sind glücklich, im Regen zu stehen.“

