30 Jahre Rockharz Festival

Mit Veranstalter Thorsten „Buddy“ Kohlrausch (VERUGA GmbH) lassen wir die Historie Revue passieren und blicken in die Zukunft.

METAL HAMMER: Buddy, herzlichen Glückwunsch zum 30. Rockharz-Geburtstag! Mit welchen Gefühlen blickst du der Jubiläumsedition 2023 entgegen?

Thorsten „Buddy“ Kohlrausch: Vielen Dank für die Glückwünsche! Der Ausblick auf das Rockharz 2023 könnte besser nicht sein – ein würdiges Line-up, viel Zuspruch aus allen Richtungen, ein Top-Team mit vielen motivierten Mitstreitern, und seit Anfang März sind die Festivaltickets ausverkauft. In diesen Zeiten alles andere als selbstverständlich!

MH: Der Ursprung des Festivals war 1993 die Veranstaltung „Rock gegen Rechts" in der Stadthalle Osterode, daraus wurde ein Open Air mit Bands diverser Genres. Wie und wann kamst du damit in Berührung?

B: Von Anfang an. Aus dem ersten Event, das in so einer kleinen Stadt ein relativ großes Ereignis war, formierte sich der Verein „Rock und Kultur am Harz“, bei dem ich Gründungsmitglied war – zunächst als Musiker, der sich eine Belebung der lokalen Musikszene erhoffte, die auch eintrat. Im Nachgang blühte in Osterode eine rege Musikszene auf.

„Ehrenvolle Aufgabe“

MH: Seit 1998 bist du an der Organisation beteiligt. Wie kam es dazu, und wie ging es unter deiner Ägide mit dem Festival weiter? Welche Vision hattest du dafür?

B: Von einer Vision war damals noch nichts zu spüren. Die war eher so, dass ich selbst gerne Musiker sein wollte. Wir spielten damals mit unserer Band Dark At Dawn auf dem Festival. Da ich Interesse an der Organisation von Veranstaltungen hatte und frisch im Vereinsvorstand war, übernahm ich auch beim Open Air einen Job: Ich war zuständig für Klos und Abfall. Eine ehrenvolle Aufgabe, aber nicht direkt die Top-Position im Organisations-Ranking …

