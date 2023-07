35 Jahre SOUTH OF HEAVEN

Wieder gibt es etwas zu feiern! Am heutigen 5. Juli wird Slayers SOUTH OF HEAVEN 35 Jahre alt.

Schwierige Nachfolge

Empfehlung der Redaktion Tom Araya: Zum 62. Geburtstag Thrash Metal Slayer sind legendär, keine Frage. Sänger und Bassist der inzwischen aufgelösten Thrasher wird heute 62 Jahre alt und wir gratulieren! Das dritte Album einer Band markiert häufig den „make it or break it“-Punkt. Album Nummer drei war für die Kalifornier Slayer eindeutig ein nachhaltiger Schritt in Richtung Metal-Olymp. Zum Release-Zeitraum von REIGN IN BLOOD (1986) war die Szene zwar noch nicht so groß, doch auch fast 40 Jahre später hat niemand diese Platte vergessen. Doch was geschieht danach? Was macht man, nachdem man zuletzt ein unsterbliches Album veröffentlicht hat? SOUTH OF HEAVEN ist Slayers Antwort auf diese Frage – und zwischen den Zeilen heißt sie: Veränderung.



Nötige Veränderungen

Das Viertwerk der Thrasher klingt merklich anders als ‘Angel Of Death’, ‘Raining Blood’ und Co. Zwar arbeiteten Slayer ein zweites Mal mit Produzent Rick Rubin zusammen, doch schufen sie etwas Neues. Die zehn Titel sind langsamer, weniger hart – ein Richtungswechsel, eine Weiterentwicklung. In ‘Spill The Blood’ erlaubten sie sich außerdem erstmals in ihrer Band-Karriere unverzerrte Gitarren. Dazu gibt es mit Judas Priests ‘Dissident Aggressor’ erstmals ein Cover. Thematisch und in ihren brutalen Motiven blieben sie sich allerdings treu – kontrovers und schockierend wie eh und je. Auch wenn der veränderte Sound nicht jedem gefiel und das Vorgängerwerk noch über allem thronte, war SOUTH OF HEAVEN also kein schlechter Schachzug.

Verdiente Unsterblichkeit

Empfehlung der Redaktion Jeff Hanneman: Zum 10. Todestag Thrash Metal Vor zehn Jahren verstarb Slayer-Gitarrist Jeff Hanneman. METAL HAMMER gedenkt dem Musiker mit einem Rückblick auf seine legendäre Karriere. Das zeigte sich auch in der weiteren Karriere der vierköpfigen Truppe: ‘Mandatory Suicide’ sowie der Titel-Track sowie gehören zu Slayers fünf meistgespielten Songs. Letzterer eröffnete sogar das Abschiedskonzert der Band am 30. November 2019 in Inglewood, Kalifornien. Dafür, dass die REIGN IN BLOOD-Nachfolge also auch Band-intern für Diskussionen gesorgt hatte und nicht nur Kerry King – neben weiteren Kritikpunkten – rückblickend sagte, seine Arbeit auf dem Album ließe zu wünschen übrig, ging also alles gut aus.

METAL HAMMER gratuliert einem weiteren Album für die Ewigkeit!

