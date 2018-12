3sat: Mit Rammstein ins neue Jahr!

Krasser Scheiß: Till Lindemann haut kurz vor dem Fest ein Hirnfick-Video zusammen mit Haftbefehl raus. Die beiden dissen die ‘Mathematik’.

Während Rammstein an dem Nachfolger ihres bereits 2009 erschienenen jüngsten Albums LIEBE IST FÜR ALLE DA werkeln, haut Frontmann Till Lindemann einfach mal so aus dem Nichts einen Solo-Track raus. Wobei: So ganz solo ist das Stück nicht, denn für ‘Mathematik’ hat er sich mit Haftbefehl zusammen getan. Seht unten das zugehörige, ganz schön durchgeknallte Video. Uns blieb im ersten Moment der Mund offen stehen ob so viel Wahnwitz. Allein die Anfangssequenz, in der sich Lindemann als Schulmädchen verkleidet von einem vermeintlichen Freier in dessen Auto bitten lässt. Der Dialog geht so: "Hallo, meine Kleine." "Hallo, mein Hübscher." "Na, wie…