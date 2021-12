„40 Years Of Metallica“-Konzerte bei Prime Video zu sehen

Anlässlich ihres 40. Band-Jubiläums spielen Metallica am 17. und 19. Dezember zwei Shows im Chase Center von San Francisco. Die beiden Abende unter dem Motto „40 Years Of Metallica“ werden überdies weltweit im Internet gestreamt. In Kooperation mit The Coda Collection übertragen Amazon Music und Prime Video die zwei Feierlichkeiten.

Vorteile für Frühaufsteher

Die Nutzer haben dabei die Wahl: entweder anhören (via Amazon Music) oder angucken (auf dem Twitch-Channel von Amazon Music oder einfach mittels Prime Video). Die Konzerte starten am 17. und 19. Dezember jeweils um 21 Uhr Ortszeit in San Francisco. Hierzulande sind wir allerdings derzeit 9 Stunden voraus, das heißt: Die Shows starten bei uns am 18. und 20. Dezember bereits um 6 Uhr früh. Wer sich angesichts dessen „Ohne mich!“ denkt, kann die Live-Events auch im Nachgang abrufen — und zwar im „The Coda Collection“-Channel auf Prime Video.

Doch damit nicht genug: Metallica und The Coda Collection sind eine umfangreiche Partnerschaft eingegangen, im Zuge derer ein ganze Zeihe an Konzertfilmen, Dokumentationen und weiteren Inhalten zu sehen sein werden. Im Verlauf des Jahres 2022 gibt es das alles dann zu sehen. Zusätzlich dürfen sich die User auf Filme über Foo Fighters, Jimi Hendrix, Grateful Dead und andere Bands beziehungsweise Künstler freuen. Darüber hinaus gibt es auf Amazon Music den „Metallica Takeover“ zu hören. Darin erzählen die Musiker Geschichten über die Evolution ihrer Musik, begleitet von einem kuratierten Soundtrack aus ihren Songs.

