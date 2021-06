Abbath: Bassistin Mia Wallace wieder in der Band

Foto: Gonzales Photo/Jarle H. Moe/PYMCA/Avalon/Universal Images Group via Getty Images. All rights reserved.

Mia Wallace im Jahr 2019 mit Abbath beim Beyond The Gates

Nervosa-Bassistin Mia Wallace hat sich wieder den Black-Metallern Abbath um den ehemaligen Immortal-Frontmann Olve „Abbath“ Eikemo angeschlossen. Dies vermeldete die Musikerin am Montag, den 21. Juni, auf Nachfrage eines Fans in den sozialen Medien. So postete Wallace ein in Santiago de Chile aufgenommenes Konzertfoto von sich und schrieb dazu: „Unvergessliche Erinnerungen mit Abbath im Sala Metrónomo. Ich liebe euch, Jungs. Wir werden bald zurück sein!“

Freudige Rückkehr

Besonders der letzte Satz schürte bei ihren Followern so etwas wie freudige Überraschung und Neugier, war Mia Wallace doch Anfang 2020 aus der Formation gedrängt worden. So fragte ein Fan: „Spielst du wieder mit Abbath?“ Darauf antwortete Mia mit: „Ja.“ Ein anderer Fan hakte noch flugs nach: „Aber du spielst weiterhin bei Nervosa?“ Auch das bestätigte Wallace: „Natürlich!“ Wie bereits erwähnt hatte Mia Wallace im Januar 2020 vermeldet, dass man sie bei Abbath gefeuert hat. „Mit Traurigkeit gebe ich bekannt, dass ich gezwungen wurde, mich von Abbath zu trennen. […]

Ich war nicht immer einer Meinung mit bestimmten anderen Leuten im Abbath-Lager und habe meine Meinung ehrlich ohne Wut oder negative Absicht kundgetan. Leider verträgt das nicht jeder. Daher bin ich enttäuscht, dass keiner meiner ehemaligen Kollegen mich während dieses Prozesses kontaktiert hat, außer dieses fünf Minuten langen Telefongesprächs mit Abbaths Manager, in dem mir mitgeteilt wurde, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Mir wurde gesagt, ich solle niemanden in der Band kontaktieren. Die Erklärung dafür hatte keine Substanz und kreierte nur noch mehr Fragen und Verwirrung für mich.“ Offenbar waren Wallace und das Abbath aber nicht so weit zerstritten, dass sie die Wogen zwischen sich nicht mehr glätten konnten.

