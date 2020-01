Mit einem kurzen, spaßigen Videoclip gab Olve "Abbath" Eikemo ein Lebenszeichen von sich. Er ist mitten in den Vorbereitungen für die Europatournee.

Eine gute Nachricht kommt aus Norwegen: Am 8. Januar veröffentlichte Abbath einen kurzen Videoclip, in dem er ganz typisch und auf seine ganz eigene Art herumalbert und verkündet, dass er seit fast zwei Monaten endlich und endgültig trocken sei. Dass dieser Alkoholentzug wirklich dringend notwendig war, mussten im November Konzertbesucher einer Abbath-Show in Buenos Aires in Argentinien schmerzlich erfahren. Sie verließen frustriert die Venue, nachdem die Band nach genau zwei Songs ihr Set abgebrochen hatte. Kurz darauf gab der norwegische Sänger/Gitarrist und einstige Immortal-Frontmann bekannt, dass er sich behandeln lassen will. "Es ist kein Geheimnis, dass ich mit der Sucht…