Nach einem Konzertdesaster, bei dem Abbath in unvollständiger Besetzung erschienen und geradeso zwei Songs auf die Bühne brachten, wurden nun die gesamten restlichen Tourtermine der Band abgesagt.

Auf manche Konzerte wartet man lange mit Vorfreude und ist demnach auch entsprechend enttäuscht, wenn aus dem eigentlich tollen Ereignis ein Desaster wird. Konzertbesucher einer Abbath-Show in Buenos Aires in Argentinien mussten die Venue frustriert verlassen, nachdem die Band nach genau zwei Songs ihr Set abbrach. Bereits der Einlass für das Konzert in Buenos Aires wurde um zwei Stunden nach hinten verschoben, als ursprünglich geplant war. Dadurch mussten die beiden Vorbands Descarnado und Medium stark verkürzte und gehetzte Sets spielen. Als Abbath endlich die Bühne betraten, bestand die Gruppe neben Bassistin Mia Wallace und dem Schlagzeuger Ukri "Uge" Suvilehto nur…