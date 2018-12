Abfall für die Massen: Die 10 größten Soundcheck-Flops des Jahres!

Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Frank Thießies Die besten Alben 2018: Alice In Chains RAINIER FOG The Exploding Eyes Orchestra II Erik Cohen III Judas Priest FIREPOWER Carpenter Brut LEATHER TEETH Steve Perry TRACES Turbonegro ROCKNROLL MACHINE Monster Magnet MINDFUCKER Daron Malakian And Scars On Broadway DICTATOR Electric Boys THE GHOST WARD DIARIES Die fünf besten Konzerte 2018: Roger Waters, Berlin, Mercedes-Benz Arena Alice In Chains, Berlin, Huxleys Neue Welt Chris Robinson Brotherhood, Berlin, Bi Nuu Bad Religion, Berlin, Columbiahalle Nine Inch Nails, Berlin, Zitadelle Das beste Festival 2018: Desertfest, Berlin Aufsteiger des Jahres: Greta Van Fleet Der beste Song 2018: Slash feat. Myles Kennedy…