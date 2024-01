Tobias Forge ist bereits eifrig am Komponieren für das nächste Studioalbum von Ghost, den Nachfolger des famosen IMPERA von 2022.

Das jüngste Ghost-Werk IMPERA war eines des besten Alben von 2022. Nach der zugehörigen ausgedehnten Tournee beschäftigt sich Mastermind Tobias Forge nun mit der nachfolgenden Platte. So gab der Schwede im Interview mit dem britischen Metal Hammer an, dass er bereits an neuen Songs schraubt. Weitere Neueröffnung Des Weiteren besprach der Okkult-Rocker auch seinen Schreibprozess und wie er das Songwriting angeht. So betrachte sich Forge als eine Art musikalischen Koch. "Ich vergleiche gerne das, was ich tue, damit, ein Küchenmeister zu sein. Ein Chefkoch mit ein paar unterschiedlichen Interessen und Spezialitäten. Also fängt dieser vielleicht an, ein paar verschiedene Restaurants…