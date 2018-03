Abraham: Exklusive Trackpremiere von ‘Wonderful World’

LOOK, HERE COMES THE DARK!, der dritte Longplayer der schweizerischen Post Metal-Band Abraham, ist ein massives und dystopisches Konzeptalbum und erscheint am 11.05.2018 auf Pelagic Records.

Das Opus beschreibt in vier apokalyptischen Kapiteln (Anthropocene, Phytocene, Myocene, Orkytocene) den Untergang der Menschheit und des Planeten Erde.

Seht hier exklusiv die ‘Wonderful World’-Trackpremiere von Abraham: