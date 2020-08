Accept: 26-jähriger Sohn von Sänger Mark Tornillo verstorben

Iron Maiden äußerten sich zum Tod von Martin Birch, der bei den ersten neun Iron Maiden-Alben als Produzent und Tontechniker tätig war.

Nach dem Tod des legendären britischen Produzenten Martin Birch, meldeten sich auch Iron Maiden über die Sozialen Medien zu Wort und zollten Tribut. 1981 begann die Zusammenarbeit von Birch und Maiden, in der die ersten neun Alben (von IRON MAIDEN bis FEAR OF THE DARK) entstanden. FEAR OF THE DARK war 1992 Birchs letzte Produktion, bevor er sich zur Ruhe setzte. Iron Maiden-Bassist und -Gründer Steve Harris sagte über Birch: "Er war einfach absolut brillant. Er war nicht nur ein Produzent, er war auch ein Techniker, also wusste er, wie man einen großartigen Sound erzielt. Er war außerdem fantastisch darin,…