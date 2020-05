John Dolmayan hatte zuletzt versucht, System Of A Down wach zu rütteln. Doch der Drummer hat keinen Bock mehr auf zwischenmenschliches Theater.

Ob System Of A Down jemals wieder ein Album einspielen werden, ist längst zu einer Art Treppenwitz der neueren Musikgeschichte geworden. Nun hat sich Schlagzeuger John Dolmayan im "Let There Be Talk"-Podcast von Dean Delray skeptisch gezeigt: "Ich halte das für sehr unwahrscheinlich." Dann schob er noch hinterher: "Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich es noch machen will." Bei System Of A Down gebe es einfach so viel Theater und Quatsch. "In vielerlei Hinsicht bin ich einfach darüber hinweg", schlussfolgert Dolmayan. "Denn ich habe während der letzten 15 Jahre richtig fest darum gekämpft, dass wir ein Album…