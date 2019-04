Accept engagieren Martin Motnik als Bassist

Accept hatten seit dem Abgang von Peter Baltes eine mehr oder weniger verwaiste Bass-Position. Der befreundete Danny Silvestri half zwar zuletzt (unter anderem auf der „70.000 Tons Of Metal“-Kreuzfahrt) aus, doch eine richtigen Nachfolger gab es noch nicht für die deutsche Heavy Metal-Band. Martin Motnik könnte allerdings derjenige sein, der in Baltes‘ Fußstapfen tritt. Denn Accept haben den Ludwigsburger zunächst für die anstehende „Symphonic Terror Tour“ engagiert.

„Wir waren überwältigt und geehrt von den Musikern, die für die offene Position vorgespielt haben“, kommentiert Accept-Boss Wolf Woffmann. „Das Niveau an Begabung, das wir gesehen haben, war beispiellos, und wir glauben, dass Martin Motnik perfekt zu uns passt. Denn er wird sich uns für die ‚Symphonic Terror Tour‘ und die anstehenden Accept-Shows anschließen.“

Überzeugende Lebensläufe

Motnik wurde in Ludwigshafen geboren und spielt Musik seit er sieben Jahre ist. Er war in diversen Bands in Deutschland sowie den USA und ist unter anderem mit Darkseed, Eisbrecher und Uli Jon Roth aufgetreten. Darüber hinaus hat Motnik seinen Master in Betriebswirtschaft an der Universität von Mannheim gemacht. Mehr über Martin Motnik könnt ihr hier erfahren.

Doch damit nicht genug: Neben Martin Motnik haben Accept auch Ava-Rebekah Rahman als Violinistin für die „Symphonic Terror Tour“ verpflichtet. Sie ist eine Nachfahrin des bengalischen Königshauses und wuchs in England auf. Zum ersten Mal trat sie im Alter von zehn Jahren mit dem National Orchestra auf, seitdem hat sie unter anderem fürs BBC Symphony Orchestra, fürs London Philharmonic Orchestra sowie fürs Prague Philharmonic gespielt.

„Wir haben uns entschieden für unsere Orchester-Auftritte eine elektrische Gitarre mit einer Violine zu paaren“, erklärt Wolf Hoffmann. „So erzeugen wir ein interessantes Duett. Und Ava-Rebekah Rahman hebt das auf eine ganz andere Ebene. Die Shows sind immer noch sehr metallisch, aber mit einem klassischen Anstrich.“ Mehr über Ava-Rebekah Rahman lest ihr hier.

Accept „Symphonic Terror“

20.04. Stadthalle Wuppertal, Wuppertal

21.04. Haus Auensee, Leipzig

22.04. Mehr! Theater am Großmarkt, Hamburg

23.04. Stadthalle, Fürth

25.05. Congresshalle, Saarbrücken

27.05. Circus Krone, München