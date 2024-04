Accept veröffentlichen dritte Single ‘Frankenstein’

Die Heavy Metal-Titanen Accept veröffentlichen kurz vor Release des neuen Albums HUMANOID (26.04.) mit ‘Frankenstein’ die dritte Single! Der Track ist eine Neuinterpretation der klassischen Frankenstein-Geschichte aus der Sicht des Monsters. Der Song kombiniert in unnachahmlicher Accept-Manier einen packenden Refrain und epische Riffs mit einer energetischen Performance und erscheint mit passendem Lyricvideo.

Auch nach über 40 Jahren zementieren Accept ihren Status als eine der führenden Kräfte der weltweiten Heavy Metal-Szene. Nach der Südamerika-Headlinertour sowie großen Festivalshows wie dem legendären Wacken Open Air steht im Herbst die große Europa-Headlinertour mit vielen Shows im deutschsprachigen Raum an. Special Guests auf der Tour sind Phil Campbell and The Bastard Sons und Sister Sin.

HUMANOID wurde erneut vom führenden Produzenten Andy Sneap (Judas Priest, Amon Amarth, Testament, Saxon et cetera) in seinen Backstage Recording Studios Ltd. in Derbyshire, UK, fertiggestellt. Das Album ist ein weiterer Weltklasse-Eintrag im riesigen Accept-Katalog, der mit Sicherheit Fans aus aller Welt begeistern wird. HUMANOID wird in zahlreichen verschiedenen Formaten erhältlich sein – einige davon streng limitiert.

Das neue Album reiht sich ein neben absoluten Genre-Klassikern wie BALLS TO THE WALL – das in den USA und Kanada mit Gold ausgezeichnet wurde –, METAL HEART, BLOOD OF THE NATIONS sowie dem #1 Chart-Album BLIND RAGE. Accepts Alben platzieren sich regelmäßig in den Top-10 der internationalen Charts und haben sich bis heute weltweit mehr als 17 Millionen Mal verkauft.

