Die deutschen Heavy Metal-Legenden Accept veröffentlichen ihr neues Album HUMANOID am 26. April 2024. Eine Europatournee ist für Herbst 2024 angekündigt.

Zeitgleich zur Albumankündigung von HUMANOID gaben Accept eine massive Headlinertour durch Europa bekannt, die sie mit mehr als zwanzig Shows im Herbst über den gesamten Kontinent führen wird. Zudem werden Accept in diesem Sommer – im Anschluss an ihre Südamerika-Tour – auf einige der weltweit größten Rock- und Metal-Festivals wie etwa dem Wacken Open Air, Hellfest und weiteren zurückkehren. Weltexklusive Accept-7“ mit zwei brandneuen Songs, nur mit METAL HAMMER 05/2024. Ab 12.4. im Handel. Jetzt portofrei vorbestellen: www.metal-hammer.de/accept. Das ultimative Vinyl-Sammlerstück für alle Accept-Fans und Metalheads! Wolf Hoffmann zu HUMANOID: "Ich bin sehr zufrieden mit HUMANOID. Das Album hat durchweg…