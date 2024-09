Accept: Wolf Hoffmann über wahres Glück und Roboter

Erst vor wenigen Tagen gab Accept-Gitarrist Wolf Hoffmann seine Vermählung mit Violinistin Ava-Rebekah Rahman bekannt und scheint dabei sehr glücklich zu sein. Während des W:O:A (also noch vor der Hochzeit) sprach er mit Brocarde über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und verriet dabei auch, was für ihn „die wahre Bedeutung von Glück“ ist.

Mentale Freiheit

Empfehlung der Redaktion Accept: Wolf Hoffmann hat wieder geheiratet Heavy Metal Accept-Chef Wolf Hoffmann und Violinistin Ava-Rebekah Rahman haben sich vergangene Woche vermählen lassen — und haben ein gemeinsames Projekt. Auf die Frage, ob er in seiner Karriere den Punkt erreicht habe, an dem er sich nicht mehr um die Meinungen anderer Menschen kümmere, antwortete Wolf Hoffmann: „Ich arbeite daran. Ich denke, das ist eigentlich die wahre Bedeutung von Glück – wenn man aufhört, darüber nachzudenken und sich einen Dreck um bestimmte Dinge schert. Ich meine, man sollte sich um vieles einen Dreck scheren. Aber irgendwann, wenn man sich wirklich sicher ist, sagt man: ,Weißt du was? Das bin ich, komm damit klar.‘“

Auch von negativen Kommentaren in den Sozialen Medien lässt sich der Gitarrist nicht aus der Ruhe bringen: „Ehrlich gesagt halte ich mich davon fern. Ich poste hin und wieder etwas. Aber wenn ich jeden Kommentar zu allem, was wir tun, lesen würde, könnte es außer Kontrolle geraten. Damit kann man sich selbst in den Wahnsinn treiben. Heutzutage wird es immer jemanden geben, der etwas Böses über einen anderen sagt. Ich denke also, man muss an das glauben, was man tut, und einfach sein Bestes geben. Man kann es nicht jedem rechtmachen; das ist eine Selbstverständlichkeit.“

Roboter statt Menschen?

Empfehlung der Redaktion Accept: Wolf Hoffmann plant Tour zum 50. Jubiläum Heavy Metal Accept stehen kurz vor ihrem 50. Geburtstag. Um das lange Bestehen gebührend zu feiern, hat Gitarrist Wolf Hoffmann bereits fleißig Pläne geschmiedet. In den 50 Jahren seiner Karriere hat sich das Musik-Business sehr verändert. In der Zeit von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz gibt es sogar zunehmend Konzerte mit Avataren (siehe beispielsweise ABBA) statt realen Menschen. Auf das aktuelle Accept-Album HUMANOID und die damit verbundene Thematik angesprochen, antwortet Hoffmann: „Eine Roboter-Version von mir wäre cool.“ Jedoch würde er nie wollen, dass eine KI ihn auf der Bühne ersetzt, denn „dann hat sie ja den ganzen Spaß und nicht ich.“

So schnell wird das wohl auch nicht passieren. Immerhin haben Wolf Hoffmann und seine Kollegen von Accept noch einiges vor. Zum Beispiel sollen 2025/2026 endlich das 50. Band-Jubiläum mit einer Tournee und einem Album gebührend gefeiert werden.

