Wie AC/DC klingen sollen, wusste Malcolm Young bereits bei der Gründung der Band. Diese Richtung wurde von der Band dann all die Jahre verfolgt.

Die musikalische Richtung, die AC/DC in ihrer Karriere einschlugen, gab von Anfang an Malcolm Young vor. Das erzählte sein Bruder und Gitarrist Angus Young in einem neuen Interview mit "The Rock Show With Johnnie Walker". AC/DC veröffentlichten vor wenigen Wochen ihr neues Studioalbum POWER UP. An den Aufnahmen zur Platte war der langjährige Gitarrist und Songwriter der Band nicht mehr beteiligt, da Malcolm Young bereits im November 2017 verstorben ist. Auf die Frage hin, ob es seltsam gewesen sei, seinen Bruder nicht an seiner Seite gehabt zu haben, sagte Angus zunächst: "Ja, wahrscheinlich für mein eigenes Gefühl. Denn schon als…