Video

AC/DC: Brian Johnson verrät erstes Konzert, erste Band etc.

Das wird Dich auch interessieren





Wenn die Sprache auf „Das erste Mal“ kommt, ist nicht selten die Rede von Sex. Doch es gibt auch andere „erste Male“, die sich ähnlich tief in die Gehirnwindungen fräsen. AC/DC-Frontmann Brian Johnson hat kürzlich in einem Video-Interview (siehe unten) einige seiner ersten Male offenbart. Freilich handelt es sich dabei nicht um irgendwelche Premieren, sondern um Rock’n’Roll-Debüts.

Pikantes Geständnis

So verrät der AC/DC-Sänger im Video bei AXS TV zum Beispiel, welches die erste Band war, die er live auf der Bühne gesehen hat. So habe sein erstes Konzert in Dunston im Gemeindezentrum stattgefunden. „Es war eine Band namens The Brown Suits. Sie waren eine Skiffle-Band. Und sie waren mies.“ Des Weiteren berichtet Brian Johnson noch vom erstem Album, das er sich besorgt hat: „Gestohlen, tatsächlich.“

Die erste Band, in der der AC/DC-Vokalist gesungen hat, war der Gobi Desert Canoe Club. „Ich habe mir den Namen ausgedacht, weil ich dachte, ich sei ein Klugscheißer.“ Darüber hinaus erzählt der 72-Jährige vom ersten Mal, dass er sich im Radio gehört hat, von seinem ersten Auto sowie von seinem ersten Auftritt: „Der Pub hieß The Scrog. Und dort ging es rau zu. Ich meine: Fast jedes Auto stand auf Ziegelsteinen. Aber wir nannten es ‚Zuhause‘.“ Insgesamt sind das einige durchaus amüsante und interessante Einblicke, die der AC/DC-Mann da gewährt.

dirty deeds done dirt cheap von atzedatze jetzt auf amazon ordern!