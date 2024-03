AC/DC: Hauptdarsteller für Film über Bon Scott steht fest

Bon Scott mit AC/DC live im The Oakland Coliseum 1978 in Oakland, Kalifornien

AC/DC funktionieren immer — sowohl auf Platte, als auch auf der Bühne. Und mittelfristig sogar im Kino. Denn das Leben von Rock-Legende Bon Scott wird verfilmt. So werkeln die beiden australischen Produktionsfirmen Halo Films und Protocol Pictures an ‘The Kid From Harvest Road’, wie der Streifen heißen soll. Ein exaktes Biopic soll der Film allerdings nicht werden. Vielmehr erzählt ‘The Kid From Harvest Road’ frei nach, wie Scott die Sechziger Jahre erlebt hat.

Mehr Tiefgang

Doch damit nicht genug: Halo Films und Protocol Pictures haben nun verkündet, wer die Hauptrolle übernimmt. Demnach gibt der junge Schauspieler Lee Tiger Halley den ikonischen AC/DC-Frontmann. Halley stammt — wie Bon Scott — aus Fremantle, der Hafenstadt von Perth. Laut Halo Films soll das Unterfangen „die Essenz von Bon Scotts frühem Leben in Fremantle in einer fiktiven Erzählung einfangen“. Dabei wollen sich die Macher „von den Geschichten und der Atmosphäre dieser Zeit inspirieren“ lassen. Anstatt ein Biopic zu machen, soll ‘The Kid From Harvest Road’ „eine fantasievollere Erkundung von Scotts Charakter und Erfahrungen“ sein.

Autor Stephen Belowksy beschreibt seine Vision wie folgt: „Sein charismatischer Charakter hat mich wirklich inspiriert, aber was mich am meisten interessierte, war sein früheres Leben, nicht die Karikatur, die wir alle auf der Bühne kennen. Der Teenager, der durch die Straßen von Fremantle ging. Dies ist ein Liebesbrief an Fremantle und Bon, neu interpretiert durch die Augen des Autors.“ Weiter ermögliche es dies, profunder zu ergründen, welche Erfahrungen Bon als Person geprägt und schließlich zum legendären Bühnenderwisch bei AC/DC gemacht haben.

„Es eröffnet außerdem die Möglichkeit, die kulturelle Landschaft dieser Zeit zu erkunden, einschließlich der aufstrebenden Musikszene und der sozialen Dynamik dieser Ära“, lässt Halo Films verlauten. Wann ‘The Kid From Harvest Road’ ins Kino kommt, ist noch nicht fix. Anfang 2025 soll die Produktion starten. Aus dem Lager der Band scheint zwar niemand involviert zu sein. Laut dem britischen Musikmagazin NME bestünden von Seiten der Familie Bon Scotts allerdings keine Bedenken.

