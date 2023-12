AC/DC: Original-Drummer Colin Burgess gestorben

AC/DC trauern um ihren Original-Drummer Colin Burgess. Der Rocker wurde 77 Jahre alt. „Es ist sehr traurig, vom Tod von Colin Burgess zu hören“, schreiben Angus Young und Co. dazu in den Sozialen Medien. „Er war unser erster Schlagzeuger und ein sehr respektierter Musiker. Wir haben glückliche Erinnerungen an ihn. Rocke in Frieden, Colin.“ Zur Todesursache liegen bislang keine Informationen vor.

Zu hart gefeiert?

Colin Burgess stieg 1973 bei AC/DC ein. Sein erstes Live-Konzert mit der Band spielte er am Silvesterabend jenes Jahres im Chequers Nachtclub in Sydney. Neben Burgess mischten zu dieser Zeit noch Angus und Malcolm Young an den Gitarren, Dave Evans am Mikrofon sowie Larry Van Kriedt am Bass bei der Formation mit. Colin trommelte auf der ursprünglichen Version der ersten Single der Gruppe ‘Can I Sit Next To You Girl’, auf der auch George Young (der Bruder von Angus und Malcolm) am Bass zu hören ist.

AC/DC haben den Song später neu eingespielt — mit Phil Rudd am Schlagzeug, Mark Evans am Tieftöner sowie Sänger Bon Scott. Diese Version findet sich auf TNT (1975), dem zweiten Studiowerk der Aussie-Rocker. Die Band setzte Burgess im Februar 1974 vor die Tür, weil er in betrunkenem Zustand einen Gig gespielt hatte. Colin behauptete später, dass jemand etwas in seinen Drink gemischt hätte. Nach ihm versuchten sich unter anderem Ron Carpenter, Russell Coleman, Noel Taylor und Peter Clack an der Schießbude von „Atzedatze“, bis im Frühjahr 1975 Phil Rudd einstieg.

Bevor Burgess sich bei AC/DC versuchte, musizierte er von von 1968 bis 1972 bei The Master Apprentices. Die Gruppe war in ganz Australien beliebt, konnte ein paar Top 20-Hits landen und galt als eine der besten Live-Acts in „Down Under“.

