AC/DC: Über 100.000 gedenken Bon Scott

Foto: Nine News Perth; Screenshot: https://www.youtube.com/watch?v=shE-udLvqyA. All rights reserved.

Am 1. März haben sich mehr als 100.000 Menschen in Perth zusammengefunden und dem vor 40 Jahren gestorbenen AC/DC-Frontmann Bon Scott gedacht. Der legendäre Sänger wurde im dortigen Fremantle Cementary beerdigt. So hatten die Organisatoren den Canning Highway für Fahrzeuge gesperrt, um dort ein Straßenfest namens „Highway To Hell“ auszurichten (siehe Video unten).

Herzensangelegenheit für Australier

Dabei fuhren acht Lastwagen mit acht verschiedenen Bands (darunter Steve ’N’ Seagulls, Shonen Knife und Amyl And The Sniffers) über die abgeriegelte Straße, die allesamt ihre eigenen Versionen von AC/DC-Hits zum Besten gaben. Die Veranstalter rühmen sich damit, die größte beziehungsweise längste Bühne der Welt kreiert zu haben, denn die Trucks fahren insgesamt eine Strecke von zehn Kilometern ab.

Ian Grandich, der künstlerische Direktor des Perth Festivals war nicht müde zu betonen, dass AC/CD einen besonderen Platz im Herzen von Perth und Fremantle haben. Der in Schottland geborene Bon Scott zog 1952 im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie nach Australien; nach sechs Wintern in Melbourne siedelten sich die Scotts dann in Fremantle, der Hafenstadt von Perth, an. „Ich kenne diesen Highway wie meine Westentasche, und ich kenne die Geschichte darüber, wie AC/DC im Raffles [örtlicher Club – Anm.d.R.] spielen, und wie Bon im Leopold Hotel trinkt“, erzählte Grandich.

Bon Scott schloss sich AC/DC 1974 an und sang auf den ersten sechs Alben der Hard-Rocker, darunter HIGH VOLTAGE, DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP, LET THE BE ROCK und HIGHWAY TO HELL. Er starb im Alter von nur 33 Jahren am Abend des 18. Februars 1980 – offiziell an Alkoholvergiftung.