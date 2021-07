AC/DC verkaufen neue Kinderklamotten im Webshop

Wahrscheinlich gibt es kaum eine Band, auf die sich mehr Leute einigen können, als AC/DC. Auch wenn sie auf den jüngeren Alben vielleicht etwas schwächeln, verfügen die Aussie-Rocker doch über ein gewaltiges Gesamtwerk, eine schier unerschöpfliche Menge an Hits und lassen live absolut keine Wünsche offen. Insofern verwundert es auch nicht, dass sich das Merchandise von Angus Young und Co. wie geschnitten Brot verkauft.

Textile Früherziehung mit AC/DC

Der neueste Zugang im AC/DC-Webshop ist eine neue Reihe todschicker Kinderklamotten. Dort gibt es verschiedene Motive und Sprüche auf unterschiedlichen Textilien. Sehr schön kommt zum Beispiel der Slogan „For Those About To Rock“ daher — wahlweise zu haben auf einem Baby-Body oder Kinder-Shirt. Weitere Sprüche sind: „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“, „My Mum Rocks To AC/DC“, „My Dad Rocks To AC/DC“, „Back In Black… I Hit The Sack… Zzzzzzz“, „My Mum Rocks To AC/DC All Night Long“ und „My Dad Rocks To AC/DC All Night Long“. Natürlich findet sich auch Kleidung mit Band-Logos in verschiedenen Designs sowie in Verbindung mit diversen Albumtiteln der Formation im Shop.

Leider befinden sich die erwähnten neuen Artikel vorerst nur im US-Webshop der Band. Das heißt nicht, dass man als Europäer dort nicht bestellen kann. Aber es kommen dann eben noch saftige Versandkosten hinzu. Beispielrechnung: Wer sich den „For Those About To Rock“-Baby-Body für 23 Dollar (19,50 Euro) ausgesucht hat und nach Deutschland bestellt, muss noch einmal 11 Dollar (9,30 Euro) Versand berappen und kommt insgesamt auf 34 Dollar (28,80 Euro). Ein teurer Spaß — aber es handelt sich ja schließlich nicht um irgendeine Band, sondern AC/DC.

