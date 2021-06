AC/DC wurde Bon Scott-Hologramm angeboten

Hologramm-Tourneen galten — in gewissen Kreisen — zwischenzeitlich als der neue heiße Scheiß. So wurde bekanntlich mit dem Segen von Wendy Dio ein Hologramm von Ronnie James Dio entwickelt. Die zugehörige Show gastierte unter anderem auf dem Wacken Open Air. Nun hat der Rolling Stone einen Bericht veröffentlicht, demzufolge der Booking-Agentur von AC/DC einst ein Bon Scott-Hologramm angeboten wurde.

Heikle Angelegenheit

So verrät Booking-Agent Christopher Dalston von der Creative Artists Agency (CAA), dass einmal die Idee „eines AC/DC-Hologramms von Bon Scott“ an ihn herangetragen wurde. Welche Hologrammfirma den Vorstoß wagte, hat Dalston nicht enthüllt. Jedoch begründete er direkt, warum CAA das Angebot für keinen guten Einfall hielten: „Wir haben uns gefragt: ‚Wollen wir etwas mit Bon Scott repräsentieren?‘ Und für uns war es zu diesem Zeitpunkt einfach nicht richtig. Für die Gruppen ist das eine sehr persönliche Sache. Du musst vorsichtig dabei sein, was du da tust. AC/DC ist immer noch eine äußerst aktuelle Band mit Brian Johnson als Sänger.“

Das war die einzig richtige Entscheidung, oder? Wer will sich schon eine unechte, halbgare Version einer verstorbenen Legende anschauen, wenn es aktuelle, lebendige Musiker zu genießen gibt? Wendy Dio hat jedenfalls mit dem Unternehmen Eyellusion kooperiert. Sie ist der Meinung, dass Ronnie nicht das einzige Hologramm bleiben wird. „Ich denke, die Firma, mit der wir zusammenarbeiten, spricht mit vielen verschiedenen Leuten. Das ist der Weg in die Zukunft.“ Dann führt sie technologische Entwicklungen wie den Achtspurrekorder, die Kassette und digitale Musik als Argumente an, die die Menschen zunächst ebenfalls skeptisch beäugten. „Es ist Technologie. Und wir verlieren Tag für Tag unsere Legenden, die Innovatoren der Metal- und Hard Rock-Musik. Was machen wir deswegen? Ich sehe nicht viele Bands, die hochkommen, um ihren Platz einzunehmen.“

